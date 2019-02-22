房間亂、幾乎都獨自用餐！ 日專家整理「孤獨死」共通點

2019-02-22 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕有些獨居者因為平常獨來獨往，如果死在家中要過很久才會被發現，被稱為「孤獨死」。日本1間公司在整理了許多孤獨死者的房間後，發現這些人其實有多項共通點。

綜合報導指出，日本「遺物整理公司」在2002年成立，已經遇上超過1000起死者在過世後好幾星期都沒人發現的「孤獨死」案例。社長吉田太一最近就整理出「孤獨死」的人常見的多項共同點，其中包括「用餐時都吃超商便當或速食食品」、「不認識隔壁住戶」、「對於與異性的交流感到麻煩或排斥」、「幾乎都是1個人用餐」、「對於與異性的交流感到麻煩或排斥」、「1天有5小時以上在家用電腦」。

吉田太一表示，孤立死的死者房間通常可見食物容器與垃圾，而且冰箱裡多數食品已經過期、脫下的衣物也散亂各地、到處可見零錢。他建議大家，不要總是關在家裡、只吃超商便當，應該每週至少找人吃1次晚餐。

吉田太一也說，通常男生比女生更容易孤立。有些人可能專注於工作，沒有去交朋友。他建議大家可以嘗試在住家附近散步，只要決定好路徑並持續散步，就會認識一些點頭之交，也有可能會出現願意關心自己的人。

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