殃及池魚！中國太愛「阿膠」 巴西驢恐絕跡

2019-02-21 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕宮廷劇中頻繁出現的傳統中藥材「阿膠」，傳有補血滋陰功效，由於提煉阿膠的原料驢皮需求大、都仰賴國外進口，曾造成非洲驢濫宰危機，如今從非洲延燒到南美洲，巴西驢也遭殃。巴西警方表示，近期多名民眾檢舉，指出許多出口到中國的驢被活活餓死或渴死。巴西政府也擔心，再這樣下去，巴西境內的驢恐會在近年滅絕。

綜合媒體報導，被宮廷劇捧紅的「阿膠」由驢皮提煉而來，最早載於《神農本草經》，可治療月經失調、貧血、失眠甚至性無能等，被稱為補血及安胎聖品。

由於巴西法律規定，冷凍食品工廠要獲農業部批准才能屠宰驢隻，因此許多農場選擇餓死驢後再販售。巴西巴伊亞州（Bahia）警方接獲民眾匿名投訴，指出有200頭準備出口至中國的驢被農場活活餓死，還有800頭牲畜也將面臨相同命運。

而數月前，巴伊亞警方也曾在另一城市伊塔培廷加（Itapetinga）的一處農場，發現有數百頭驢飢渴而死。上述2起案件引起巴西當局關注，因為按照其飢渴致死的速度，幾年內巴西驢可能就會面臨滅絕的命運。

與2016年出口的2萬4918公噸相比，去年巴西銷往中國和越南22萬6432公噸的馬、驢和騾，短短2年內竟增加了近8倍之多。

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