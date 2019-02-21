北海道規模5.7地震 暫無人員傷亡

北海道在台灣時間晚間8點29分，發生芮氏規模5.7地震。（圖擷取自日本氣象廳）

北海道在台灣時間晚間8點29分，發生芮氏規模5.7地震。（圖擷取自日本氣象廳）

2019-02-21 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道在今（21）日晚間9點29分（台灣時間晚間8點29分），發生芮氏規模5.7地震，震央位於胆振地方中東部地區，地震深度30公里，當局提醒民眾不用擔心有海嘯發生。

日本氣象廳發布地震情報，當中顯示這起地震從震央北海道至本州東北部地區，均有震度6級志1級不等的有感地震，震度最大地方為厚真町鹿沼地區，當地在2018年9月6日因大地震受災嚴重，此次震央與先前鄰近，再度成為焦點，目前未傳出有人員傷亡。

當地民眾翻拍厚真町地震發生時的街道監視器畫面，能看見所有的樹木、路燈與號誌桿全都猛烈搖晃，電力系統也出現跳電情形，總搖晃時間超過6秒鐘，這段影片目前也在網路上瘋傳。

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