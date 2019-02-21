日國中生不堪霸凌自殺 施暴同學遭法官判賠千萬

2019-02-21 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名國中生不堪同儕霸凌，選擇自殺，家長一狀告上法院。法官如今認定，霸凌者的行為與死者死因有著因果關係，須賠償死者家屬3700萬日圓（約1028萬台幣）。

《朝日新聞》報導，2011年就讀滋賀縣大津市立國中2年級的13歲男學生，因在校屢遭同儕霸凌自殺，家屬向3名施暴學生求償3800萬日圓。地方法院近日做出判決，指死者曾遭2名同學毆、踹臉部和身體，還被用整罐止汗噴霧噴灑，以及遭膠帶封嘴、綑綁手腳等，認為2人將死者視為低等，其霸凌行為導致感到孤立，讓他認為自己沒有價值，進而萌生自殺念頭。

法官表示，這樣的心理狀態演變是可預料的，2名霸凌者的行為與死者自殺有著因果關係，最終判罰2人須合計賠償約3700萬日圓，另一名它班學生則被認定無法律責任。

日本教育部2018年公布的數據顯示，截至該年3月31日學期結束為止，全國各公私立學校的霸凌事件多達41萬4378件，創下2005年以來新高，小學生的暴力行為也有成長趨勢。其中474名被認為是嚴重霸凌，還有55名因嚴重霸凌，生命安全遭受危害。學期間共有250名學生自殺，有10名學生曾遭到霸凌。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/