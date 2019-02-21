不只解決需求？他分析中國生產「AI人妻」終極目的

2019-02-21 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國男女比例嚴重失衡，隨著人工智慧崛起，曾有學者預估，2050年中國將有3000萬名35至59歲的單身男性，情趣用品商機蓬勃，未來在中國買性愛機器人，會如同買家電一樣普遍。對此有中國網路自由觀察人士分析，對於不講道德的中國來說，「AI人妻」不是要解決男女失衡，而是另有目的。

中媒曾報導AI人妻，稱每個AI人妻都由頂尖設計師設計，擁有精緻五官、獨一無二外型，肌膚、體溫也大致與人吻合，會聊天、幫忙做家事，不僅滿足生理需求，也是靈魂伴侶，且只需2萬多人民幣就能把AI人妻帶回家，還可根據要求定製，「不用娶老婆了」。

《大紀元》報導，網路自由觀察人士古河認為，中國搞AI人妻不是為了解決男女失衡問題，而是有兩個目的。第一是為了利益，他舉70年代興起傳入中國的轉基因為例，當時中國的科技人員幾乎把所有植物都去做轉基因，這種違背自然規律的東西最後形成產業，藉這種產業賺很多錢，而現在的AI也是這樣。

第二個目的也是最重要的，古河說，AI人妻可能只是前奏，若再加上偷聽、錄像等間諜功能，或植入一些武器裝備，就會變成「機器戰警」。他認為，中國大力發展人工智慧是為了保政權，在此基礎上，智能產品變成中國監控的工具，再加工成武裝工具，這是非常明顯的。

報導也引述原首都師範大學教育科學學院副教授李元華說法，他認為，任何科學的發明如果違背了道德基點，等於帶給人類或社會災難性的毀滅。

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