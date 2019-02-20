美專家易明：改善兩岸關係 習近平有責任

2019-02-20 05:52

〔中央社〕美國智庫專家易明今天表示，總統蔡英文期待北京重啟兩岸對話，中國國家主席習近平卻無意改善雙邊關係，反而以極具脅迫性的政策對待台灣，突破兩岸關係僵局的責任在習近平。

易明（Elizabeth Economy）現任紐約智庫外交關係協會（CFR）高級研究員、亞洲研究部主任。外交關係協會今天以美中關係走向為題舉辦講座，易明在活動上回應提問及會後接受中央社記者採訪，作上述表示。

講座問答環節，有與會者問及中國武力統一的可能性。易明說，習近平將兩岸統一與實現「中華民族偉大復興」掛鉤，實行極具脅迫性的對台政策，包括掠奪邦交國、威脅國際企業不得將台灣視為獨立實體、干預台灣地方選舉、企圖以減少陸客赴台傷害台灣經濟。

她表示，習近平為推動統一進程，想盡辦法壓縮台灣生存空間，同時引誘台灣商人與學生登陸發展。前總統馬英九執政時期，習近平認為台灣往「正確方向」發展，比較願意鬆手；蔡總統上任後，台灣面對不排除武統的北京，隱憂日深。

與談的紐約智庫美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）提及馬英九因接受九二共識，執政8年期間兩岸關係有長足進展，他期盼蔡總統為兩岸關係帶來突破。

歐倫斯說：「我很希望蔡英文能成為兩岸關係上的尼克森，因為她的支持陣營會接受她與陸方達成的任何協議，她可以為兩岸關係帶來實質進展。馬英九辦不到，因為他這麼做會被視為『賣台』。」

1970年代初期，時任美國總統尼克森在美蘇冷戰背景下決定「聯中制蘇」，促使美中關係破冰。1972年2月，尼克森訪問中國，雙方簽署上海公報，開啟關係正常化進程。1973年，美中協議在華府與北京互設聯絡辦事處。

歐倫斯曾協助美國外交體系處理與中國建交事宜，他以設置美國在台協會（AIT）為例指出，AIT是非營利組織，實際上為美國處理外交事務，「若使用的術語正確，你也能應用在兩岸關係上，這在政治上極為困難，但並非完全不可能」。

易明會後向中央社記者表示，實現上述構想會讓蔡總統承受很重的負擔，她不認為存有可能性。蔡總統面對北京仍抱持開放態度，期待重啟兩岸官方對話，習近平卻拒絕。

易明說：「我不認為當（兩岸關係的）尼克森是蔡英文的責任，我認為這是習近平的責任。」

蔡總統表態競選連任後，易明認為，從現在到2020年總統大選，兩岸關係不大可能改善，癥結在於習近平無意改善雙邊關係，蔡總統也很難在九二共識上做出讓步。（編輯：陳政一）

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