為了出口中國！大馬開採鋁土礦將解禁 不顧破壞環境警告

2019-02-20 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞水務、土地及天然資源部長西維爾（Xavier Jayakumar）19日說，雖然專家曾經警告，若重新開採鋁土礦會嚴重破壞生態環境，但政府依然不會延長在3月31日到期的鋁土礦禁採令。

綜合外媒報導，印度2014年宣布禁止出口鋁土礦後，馬來西亞成為供應中國鋁土礦的最大國，2015年底對中國出貨量達到350萬噸，但也因大規模盜採與濫採，造成鋁土礦主要產地彭亨州（Pahang）嚴重環境污染，許多當地居民罹患呼吸道疾病與皮疹，因此政府在2016年初頒布鋁礦開採禁令。

西維爾部長對《法新社》說，「礦業業者可以在4月重新參與採礦，但必須遵守嚴格的規範。」他並補充，只有登記過的業者才能開採鋁土礦，而且必須使用政府指定的卡車車型運輸鋁土礦，業者也禁止出口未經加工與清洗過的鋁礦，以避免重蹈3年前的覆轍。

他指出：「任何違法的行為都不該在任何情況下被容忍，違反這些規定的人將會被罰最高50萬馬幣（約新台幣377萬元）的罰款與3個月的牢獄之災。」

彭亨州的關丹國會議員傅芝雅（Fuziah Salleh）則說，如果解除禁令，採礦廢棄物會污染彭亨水源，而鋁礦的開採將會釋放鍶、銫以及其他容易使人致癌的重金屬與低劑量的輻射。

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