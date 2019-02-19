中小學文件禁「父母」稱謂？ 法國會提案修法引爭議

2019-02-19 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕為了消弭歧視、確保同性戀雙親的權利，法國國民議會日前通過一項法律修正案，將文件上家長稱謂由「父親」、「母親」改為「家長1」、「家長2」。該修正案雖獲得部分民眾支持，不過也激怒了保守派和基督教徒，這周以來爭議不斷。

綜合外媒報導，法國國民議會（下議院）12日通過「共和前進黨」提出的修正案，規定未來中小學的學生資料表中，傳統欄位的「父親」、「母親」將分別被「家長1」、「家長2」取代。由法國總統馬克宏領導的「共和前進黨」認為，這樣的改變，用意是為了「承認兒童家庭的多元化」，讓同性家庭的孩子較不會因此遭受霸凌或歧視。

該議案雖獲得左翼政黨支持，不過也引起法國政壇及民眾熱議。保守派和基督教團體認為，「家長1、2」的名稱太不人性化，也不尊重異性戀父母；同性家長家庭協會（AFDH）對此態度複雜，雖贊同法案的初衷，但認為「家長1」、「家長2」稱謂不妥，或許可以保留原本的「父親」、「母親」2欄，再新增「監護人」、「其他」，變為4個選項，供學生自由選擇。

不過，雖然法國國民議會通過該修正案，未來仍可能被參議院（上議院）否決，隨後退回國民議會重新審議。

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