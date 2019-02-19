前景指標創9年新低 WTO警告全球「貿易放緩」加劇

2019-02-19 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）今日表示：世界貿易前景指標（World Trade Outlook Indicator）於今日獲得了9年新低的季度讀數，如果貿易持續緊縮，各國政府可能必須為更劇烈的經濟增率放緩作準備。

《路透》報導，世界貿易組織的貿易前景指標是受7種貿易指標驅動，當讀數低於100時，表示交易增率將低於趨勢。而今日顯示出從2010年3月以來的新低，從去年11月的98.6跌至96.3。

對此，世界貿易組織表示：「這樣持續損失的趨勢，凸顯出減少貿易緊縮的重要性，貿易緊縮加上政治風險以及金融波動，將會導致非常廣大的經濟衰退。」該組織於早在去年9月就預測，世界貿易增長率在2019年將會放緩至3.7%，比起2018年降低了0.2%，但非常有可能根據國際政局變化而更加放緩或回溫。

世貿組織亦提出幾項特別低迷的數據表示：「出口訂單指數95.3，國際空運96.8，汽車生產銷售92.5，電子零件88.7以及農業原物料的94.3，這些都遠低於平均趨勢，接近或更低於前一次世界金融危機的數據。」相對而言，貨櫃港吞吐量指數維持在100.3較為出眾，但該數據有可能受美中關稅戰的預期心理影響。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，若美中談判沒有結果，於下個月展開進一步的關稅戰爭，國際貿易緊縮極有可能達到高峰，進而對世界貿易系統帶來負面影響。在北京的談判落幕後，新一輪的美中貿易談判將在美國時間2月19日於華盛頓進行，白宮表示，將會於本週稍晚進行更高階層的談判。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/