會見多國官員後遭監控 中國異議人士黃琦之母自殺未遂

2019-02-19 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕「六四天網」創辦人黃琦的家中日前闖入警察，他們逮捕黃琦母親蒲文清的支持者，並強制驅離在場的律師。蒲文清當下想不開，一度喝清油、拿菜刀輕生，不過被監管人員阻止，自殺未遂。

中國頭號「網路異議人士」黃琦，2016年被控「為境外非法提供國家秘密」而遭中國政府拘留，身體健康快速惡化。2年多來其母不斷奔走，懇求外界營救兒子。

據《大紀元》19日報導，中國知名律師張讚寧和陳明玉14日陪同86歲的蒲文清和德國人權官員、5國外交官見面，不料當天晚上成都警察就登門了。張讚寧表示，警察沒有出示搜查證和傳喚證，僅口頭傳喚就前來抓人，警察將現場所有人架離，只留下蒲文清和看管的人。

身患重病且高齡的蒲文清，15日上午激動說「實在不想活了」，便喝下清油、去廚房拿刀想自盡，但刀子被監視人員奪下，沒有成功。陳明玉說，蒲文清知道自己處境艱難，中共刻意隔離她、切斷外援，加上去年12月7日，即黃琦案開庭前3天，她被軟禁45天後才獲釋，蒲文清怕這次又被如此對待，表示「不如死掉」。

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