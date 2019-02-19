執教中國足球3年 義大利名帥心得：球員一點榮譽感都談不上

2019-02-19 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕曾率義大利足球隊在2006獲得世界盃冠軍的名帥「銀狐」里皮（Marcello Lippi），日前結束與中國足球隊的3年合約，回國後接受媒體訪問，對於這3年來的帶隊心得，直言「中國隊球員一點個人責任榮譽感都談不上」。

義大利籍名帥里皮在2016年獲中國足協聘請，成為中國國家隊教練，這3年來執教30場，獲得10勝9和11敗的成績，在今年亞洲盃，中國隊在八強遭伊朗0:3痛宰，由於中國球員在比賽場上的低級失誤，令里皮在更衣室爆氣掀桌，有記者表示，即便是他率領的義大利隊，在2010年南非世界盃預賽被淘汰時，都沒這麼生氣過。

亞洲盃結束後，已近71歲的里皮不再與中國足協續約，決定返國，有中國媒體想找他專訪，里皮表示等他氣消了，能心平氣和談話時，再接受專訪，過了1個月，里皮終於接受《紅星新聞》專訪，他坦承：「雖然這麼多年過去了，我沒想到自己在更衣室還能像以前那樣發那麼大的脾氣。」

談到他執教中國隊的最後一場比賽，里皮仍難掩憤慨表示，對戰伊朗前準備了很多，想打一場好球，結果卻出現3次致命失誤，痛失3球，讓他在休息室爆氣，里皮指出：「至今很難解釋清楚為什麼會這樣，（他們）一點個人責任榮譽感都談不上。」

最後里皮建議中國足球隊能做出改變，例如進行歸化球員等動作，他也留下了一份60位19歲到21歲的潛力球員名單，讓繼任者能從中找尋所需要的球員，若未來能再找一位位義大利籍教練指導，或許會更好的延續原有的戰術思想和指揮思路。

對於里皮的批評，許多中國網友也紛紛表達認同「太不像話了，為什麼要說實話」、「

你為啥不明說他們一點臉皮都沒」、「躺著就能把錢掙了，為什麼要坐起來」、「里皮憋不住，終於說真話了」。

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