驚！谷歌搜尋最好用的衛生紙 只會出現巴基斯坦國旗...

到Google搜尋「世界上最好用的衛生紙（best toilet paper in the world）」，只會出現滿滿的巴基斯坦國旗。圖為印度民眾持巴基斯坦國旗上街示威，抗議巴基斯坦恐怖組織策劃了一起襲擊，造成44名印度士兵喪命。（路透）

2019-02-19 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕現在到Google搜尋「世界上最好用的衛生紙（best toilet paper in the world）」，只會出現滿滿的巴基斯坦國旗！目前懷疑可能是印度民眾為了抗議喀什米爾地區恐攻造成44名士兵死亡，因此想方設法操弄了搜尋結果。

據《BBC》報導，以巴基斯坦為根據地的伊斯蘭組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammad），被認為是該起襲擊的幕後黑手。而起在恐攻後不久，印度網路評論此案時都紛紛加上了衛生紙的圖片，也迅速成為社交媒體的熱門話題。

如此一來，搜尋巴基斯坦與衛生紙有何關聯的人越來越多，最終可能影響了Google的搜尋結果。現在只要在谷歌圖片搜索打上「best toilet paper in the world」，出來的頁面全都是巴基斯坦國旗，其中一部分是新聞報導使用了國旗，另一部分則是網友在社交媒體上PO出國旗。

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