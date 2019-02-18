自殺攻擊致喀什米爾局勢升溫 巴基斯坦召回駐印度大使

2019-02-18 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕印巴爭議領土喀什米爾（Kashmir）14日傳出自殺汽車炸彈攻擊，造成44名印度軍警喪命，巴基斯坦激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）出面承認犯案，印度政府直指巴基斯坦是幕後主使，下令軍隊「採取一切必要手段」，甚至可以越境攻擊，兩國關係立刻陷入緊張，巴基斯坦宣布召回駐印大使。

據《路透》報導，當地時間14日下午3時，印度一支78車共載著2547名軍事人員的龐大車隊，在前往喀什米爾的路上，突遭一輛滿載炸彈的汽車衝撞，造成領隊車輛中44名軍事警察喪命，是自1989年以來印方傷亡最慘重的一次攻擊，激進組織「穆罕默德軍」承認犯下此案，印度政府譴責該組織由巴基斯坦軍方所包庇，呼籲交出兇手。

印巴互相指責 兩國關係再次緊張

印度總理莫迪暗示巴國政府，「我想告訴恐怖分子和他們背後的支持者，你們犯了巨大的錯誤，將會為此付出巨大代價」，已下令印度軍隊「採取一切必要手段」，甚至做好越境攻擊的準備；印度同時做出經濟制裁，取消巴國的最惠國待遇，另外自16日起，從巴基斯坦進口的所有貨物關稅調高200%，即刻生效。

巴基斯坦外交部則出面反駁，「強烈反對印度政府和媒體在未經調查的情況下，試圖將襲擊與巴基斯坦聯繫起來的任何暗示」，強調巴基斯坦只為爭取自治的喀什米爾民眾提供道義和外交支持。

喀什米爾地區再傳槍聲釀4死

不料昨（17日）晚間，印度安全部隊與「穆罕默德軍」爆發槍戰，造成4名印度士兵及一位平民死亡，交火地點距14日的自殺攻擊僅隔10公里；幾乎同一時間，巴基斯坦西南部的俾路支省（Baluchistan）也傳出巴國哨所遭襲，造成4死數傷，哨所軍火也被奪走，有鼓動俾路支獨立組織宣稱犯案，俾路支一直有獨立運動，巴基斯坦曾多次指責印度政府暗助俾路支獨立運動，印度否認。

由於印巴緊張關係持續升溫，今（18日）巴基斯坦外交部宣布，緊急召回了其駐印度新德里的大使。

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