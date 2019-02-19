不滿發布緊急命令 美16州「總統日」聯手告川普

2019-02-19 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕不滿美國總統川普宣布緊急狀態籌措建造美墨邊境圍牆經費，以加州為首的美16州決定對川普政府提出告訴。

綜合外媒報導，美國當地時間週一適逢國父華盛頓誕辰，美16州決定控告川普發布緊急命令挪用經費。加州司法部長貝席拉（Xavier Becerra），「今天是總統日，我們要把川普送上法院，阻止他濫用總統職權」、「我們控告川普以防他逕自搶奪人民的稅款，對我們多數人來說，總統辦公室不是一個劇院。」

美國政府部分機構先前因預算無法通過導致關門長達35天，打破歷史紀錄。為避免二次停擺，國會同意撥款約14億美元做為邊境防務之用，但這筆款項與川普想要的57億美元差距甚遠。在發布緊急命令後，川普估計可增獲67億美元的費用。

川普15日在白宮玫瑰園發表「南方邊境與人道危機」演說，指前幾任總統自1977年以來，曾經多次宣布國家進入緊急狀態，但卻沒人理會，在很多情況下，也有總統對一些無干緊要的事情宣布緊急狀態，然而目前美國南方邊境面臨國家安全危機，遭遇毒品、人口販子、各類幫派及犯罪人士入侵，是處於真正的國家危機。

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