南韓人愛美掀歪風 幼稚園女童竟流行化妝上學...

2019-02-18 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕南韓不管男女都愛化妝，最近這股旋風竟吹向幼稚園女童，美媒報導，南韓首爾最近有不少以女童為對象的化妝品廣告，百貨公司也出現女童的化妝品專櫃，甚至還有專門為女童打造的美容沙龍。

美國《華盛頓郵報》報導，南韓幼稚園大班生楊惠智（Yang Hye-ji，音譯）每天早上起床後，不是先準備制服或書包，而是先「化妝」，她在位於首爾的「ShuShu&Sassy」美容水療中心接受訪問時表示，「化妝讓我看起來很漂亮」。

報導指出，由於南韓是整容大國，南韓女性壓力很大，嚴苛的審美標準為女性帶來了巨大的壓力，美容業者目標客群的年齡層也越來越低。對此，醫學專家感到憂心，認為南韓過度注重外表，恐對課業已繁重的孩子們造成額外壓力。

首爾建國大學教授尹金智言（Yoon-Kim Ji-yeong，音譯）說，「年輕女孩羨慕的閃亮卡通女主角，從頭到腳都是由化妝品組成，當她們化妝並穿上模仿角色的衣服時，女孩們內心深處會認為，女性的成功與美麗息息相關。」

報導提到，目前南韓有不少美容廣告鎖定女童，一個為6歲兒童設計的美妝廣告寫道，「我看著媽媽、跟隨著她。今天我長大了」另有不少美容店標榜提供小女孩安心打扮的環境。根據市場調查，南韓是全球10大美容產業大國，年產值超過100億美元，2017年人均化妝品支出為45美元，高於美國人支出37美元。另外，南韓也是整形外科手術率最高國家之一。

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