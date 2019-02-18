女模雀斑自然美遭中網友批辱華 共媒反嗆自家人玻璃心

2019-02-18 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙服裝品牌ZARA日前在微博發布新彩妝產品宣傳，中國模特兒李靜雯彩妝上場，但她滿臉雀斑的照片令中國網民崩潰，大罵ZARA在刻意醜化亞洲女性，更有人直指ZARA「辱華」，不過中國官媒《中國青年報》則反批網友玻璃心，到處亂扣「辱華」帽子，這真的是在「侮辱自己的同胞」。

綜合媒體報導，西班牙時裝品牌「ZARA」15日在「微博」發佈新一季彩妝產品廣告，中國女模李靜雯裸妝入鏡，滿臉雀斑讓中國網友玻璃心碎滿地，大罵ZARA刻意醜化亞洲女性、「辱華」，不過共青團機關報《中國青年報》17日以〈ZARA廣告被指「辱華」，「辱華」概念不應濫用〉為題，反批自己的網友。

《中國青年報》批「辱華」是無稽之談

《中國青年報》指出，將ZARA廣告聯想為「辱華」，恐怕是無稽之談，包括ZARA在內的諸多國際時尚品牌，從不排斥有雀斑的模特兒，甚至在西方主流審美觀中，適量的雀斑甚至是公眾所追捧。

廣告呈現出李靜雯最真實的面貌，而網友對這則廣告的敏感，本質上是對真實的敏感，強調「有些人能夠看到李靜雯獨特的美，而另一些人卻從中解讀出『辱華』，這種對比，本身便是對我們審美體系的拷問。」

大力攻擊相貌的人，才是真的在侮辱自己同胞

《中國青年報》痛批那些崩潰網友：「那些對著這名中國模特品頭論足，大力攻擊其相貌的人，恐怕才真的是在侮辱自己的同胞。」最後重批這些人，不能濫用「辱華」概念，以捕風捉影方式「亂扣帽子」，這樣做只會讓輿論環境遭污染，將會是整個社會的共同損失。

對於這則廣告拍攝，ZARA回應指出，模特兒是西班牙總部選的，審美觀不同，沒有刻意醜化亞洲女性，宣傳面向全球不是針對中國市場，且照片是自然狀態下拍攝，完全沒有PS。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/