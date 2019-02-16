路上驚見垃圾車頂「鑽出黑熊」 差點被運去埋掉

貪吃黑熊差點被運至垃圾處理場掩埋。（擷取自Windsor/Bertie County Chamber of Commerce臉書）

2019-02-16 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡州一隻貪吃黑熊，跑進市區的垃圾桶內大塊朵頤，直到垃圾車來收垃圾了還懵然未覺，差點被不知情的垃圾清運員駕車運至處理場掩埋，所幸有民眾發現並及時報警處理，才救了這隻貪吃鬼一命。

根據「溫莎/伯蒂郡商業協會」（Windsor/Bertie County Chamber of Commerce）在臉書PO出的文章，當地時間週三（13日）有民眾目擊一輛行駛於公路上的垃圾車，車頂竟出現一隻黑熊，被困在防止垃圾吹飛的黑網與裝滿垃圾的車槽間，民眾見狀立即報警，並將畫面拍下。

警方到場後將垃圾車攔停，駕駛這時才知道後車斗內有一位貪吃的不速之客，將車輛停妥後解開黑網，受困多時的黑熊終於得以回歸山林。

專家表示，黑熊生性相當害羞，若感受有人類出現在四周，通常會選擇自行退避，推測這頭黑熊可能是肚子太餓，已進入「忘我」的境界，在清運人員收垃圾、掛上黑網、發動車輛的期間都還陶醉在美食中，差點因此丟了小命。

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