年度預算案遭國會封殺 西班牙總理解散國會提前大選

2019-02-15 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕前日（13日）西班牙右翼及加泰隆尼亞分離派國會議員封殺2019年預算案，總理桑切斯（Pedro Sanchez）今天在馬德里官邸召開記者會，宣布解散國會，將大選提前到4月28日舉行，此舉恐讓歐盟第4大經濟體陷入長達數月的不安定。

綜合外媒報導，桑切斯領導的社會勞工黨（Partido Socialista Obrero Español，PSOE）去年6月接任後，其領導的社會勞工黨是少數黨，在國會350席中僅佔有84席，遇到表決總是需要仰賴地方性小型政黨的支持，才能推動法案，但是本週馬德里最高法院對12名加泰隆尼亞獨立領袖觸犯的叛國、浪費公帑等罪名袖開庭審判，使多個加泰民族主義小黨使他們在13日的年度預算法案倒戈，使本周三預算案以158票比191票慘遭國會否決，桑切斯被迫解散國會改選。

在記者會時，桑傑士說：「若政府持續因沒有預算，與其無事可做，我選擇讓所有西班牙表達自己意見」、「在持續進步的過程中，我們要保持著包容、溫和、尊重與智慧。」

根據西班牙「國家報」（El Pais）針對4月28日選舉的民調顯示，目前桑傑士的社會勞工黨以24%支持率領先其他政黨，但保守派人民黨（ Partido Popular，PP）、中間偏右派公民黨（Ciudadanos）緊追在後，但都需要集結3個，甚至更多政黨才能組成聯合政府，西班牙已經連續3年沒有多數黨執政，政治分裂的結果是結構性改革延宕、國家赤字上升。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/