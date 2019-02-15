宣誓上訴案審結 香港議員梁國雄失去議席

2019-02-15 17:28

〔中央社〕香港立法會前議員梁國雄的宣誓案今天審結，高等法院駁回梁國雄的上訴，維持其失去議席的裁決；梁國雄對此表示不滿。

高等法院下午作出上述裁決，梁國雄及其所屬政黨社會民主連線成員和支持者等30人在法院等候裁決。

梁國雄等人在得知裁決後高叫口號，批評中國全國人民代表大會常委會透過釋法撤銷香港議員的資格，又批評裁決「無法無天」。

梁國雄於2016年9月連任當選立法會議員，10月宣誓就任。其後，港府向法院提出司法覆核，指梁國雄等6名議員違反宣誓條例，要求取消他們的議席。

其他5名被港府提出司法覆核的議員全屬泛民主派，包括梁頌恆、游蕙禎、姚松炎、羅冠聰和劉小麗。

梁國雄宣誓時，手持代表「占中運動」的黃雨傘，又高呼「雙普選口號」，並故意放慢讀出「中華人民共和國」和「香港特別行政區」字眼。

港府是依照基本法的相關規定向法院提出司法覆核的，而在司法進行期間，中國全國人大常委會又對基本法的宣誓條例作出更嚴格的解釋，令梁國雄等人更加失去上訴理據。

在梁國雄之前，其餘5人已先後因為官司落敗或放棄上訴而失去議席。

港府已為5個議席舉行了補選，其中泛民只奪回2席，其餘3席被親政府的建制派人士取得。目前未知梁國雄會否上訴至終審法院。

香港立法會前議員梁國雄的宣誓案今天審結，高等法院駁回上訴，維持其失去議席的裁決；梁國雄對此表示不滿。（圖擷自Leung Kwok Hung臉書）

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