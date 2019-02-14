罕見畫面！羊水未破就出生 男嬰照片震驚世界...

〔即時新聞／綜合報導〕驚人一幕！巴西一家「Praia da Costa」醫院最近為孕婦接生，不料嬰兒出生當下，羊水竟未破，嬰兒被包覆在羊膜囊（amniotic sac）裡，模樣相當驚人，專家解釋，這種情況發生機率僅80000~100000分之1，相當罕見。

綜合外媒報導，巴西孕婦瓦拉絲可（Monyck Valasco）日前產下男嬰諾亞（Noah），但諾亞出生時的畫面相當罕見，由於羊水未破，諾亞包覆在羊膜囊內出生，畫面由職業攝影師布拉希亞（Jana Brasil）拍下，照片曝光後，在全球網路引起熱議。

瓦拉絲可當下表示，看到孩子出生超感動，當場暴哭。婦產科專家巴吉利（Rafael Angelo Baggieri）則表示，包著羊膜囊出生的機率約為80000~100000分之1，但大部分都不會對母體和胎兒造成危害。

外媒形容，諾亞被包在羊膜囊內的畫面，宛如一個小外星人，隨後諾亞由醫生破開羊膜囊取出，據傳諾亞現在「很累」，過幾天才能出院。

拍下驚人照片的布拉希亞表示，「這一刻是難以形容的！我拍攝的嬰兒照片中，都沒有像諾亞的這種照片，這讓我感到驚訝。」

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