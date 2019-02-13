發大財了！南非沿海發現石油 儲量達10億桶！

2019-02-13 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕法國道達爾石油集團（TOTAL Group）在2月7日宣布，公司在南非南部海域發現大片天然氣與凝析油田，保守估計石油量至少有10億桶，這個大發現不僅可能一舉改變南非經濟，甚至造成世界石油產量分布的大變動。

綜合外媒報導，道達爾石油集團在南非南部距離海岸約175公里，約1萬8734平方公里海域、在水深200公尺至1800公尺深海的布魯帕達（Brulpadda）探勘區，在油井深度約3633公尺的海床處，發現57公尺厚的油層，並成功探勘出凝析油與天然氣；道達爾估計該處擁有5億桶至10億桶的油量，而道達爾總裁派屈克·帕特里克（Patrick Pouyanne）則認為該地擁有高達10億桶石油等周邊資源。

凝析油（condensate）又稱天然汽油，是石油在地底高溫高壓下的一種氣體，並溶解在天然氣中的混合物，在開採油氣的過程中因為離開高溫高壓的環境，而凝結成液化油；不需要跟傳統石油一樣經過煉油廠煉油成為天然氣及石腦油（Naphtha），凝析油只要經過簡單轉化就可能為石腦油，品質好的凝析油用途甚至不會輸給原油。

道達爾石油集團在布魯帕達探勘區擁有45%的開採權，其他則是中東卡塔爾石油公司（Qatar Petroleum）的25%與加拿大天然資源公司（Canadian Natural Resources）的20%，剩下的10%則是南非商人組成的財團Main Street擁有；這個消息也振奮經濟長年停滯不前的南非政府，過去南非雖然也擁有石油，但是蘊藏含量太少，仍必須向外進口石油以供需求，目前南非當局也表示，將對開採礦物與凝析油制定相關規範，並進行立法。

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