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    首頁 > 社會

    明仁會幹部當車手頭 組詐團 騙4長者437萬

    2026/04/28 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    警方攻堅林姓主嫌住處逮 人，並查扣證物。 （記者姚岳宏翻攝）

    警方攻堅林姓主嫌住處逮 人，並查扣證物。 （記者姚岳宏翻攝）

    警方去年四月偵辦新北市土城區一起暴力擄人討債案，意外從嫌犯手機查出案外案！竹聯幫明仁會廿一歲男子林政緯不僅涉入暴力討債，更擔任詐騙車手頭，指揮手下假冒檢警與戶政人員，專挑年邁長者騙取畢生積蓄，刑事警察局數月追查，陸續逮捕林男等十人，新北地檢署依組織犯罪、詐欺等罪起訴。

    暴力擄人討債案 從嫌犯手機查出案外案

    林男犯行之所以曝光，起於去年四月土城區延吉街發生的一起暴力擄人討債案，當時有被害人遭毆打至奄奄一息，隨後被丟棄在土城醫院急診室外，警方循線逮人，在檢視其中一嫌林政緯的手機內容，赫然發現他竟是詐騙集團的車手頭。

    警方調查，林男為避查緝，每月都會清除手機內通訊與對話紀錄，但警方僅憑去年四月尚未刪除的手機內容，就發現至少有四名被害人受騙，遭詐金額達四三七萬餘元；該集團車手每次行動，皆可從得手的贓款中抽取三％到五％作為酬勞。

    警方說，該詐團先由話務機房鎖定高齡長者，假冒戶政事務所、警察局或地檢署人員致電，誆稱被害人證件遭盜用且涉及詐欺案件，更以偵查不公開為由，恐嚇長輩不得向親友走漏任何風聲，再將帳戶及財產交由車手以供監管。

    刑事局逮10人送辦 新北檢已起訴8嫌

    警方去年十一月至今年初，前往新北市土城、新莊、樹林及中和等地搜索，逮捕林男及共犯共十人，林男與其中三名同夥遭法院裁定收押禁見，新北地檢署上月先將其中八嫌起訴。警方呼籲，若接獲自稱公家機關來電，要求監管財產或以視訊製作筆錄，絕對是詐騙陷阱，請立即掛斷通話並撥打一六五反詐騙專線求證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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