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    母來電交代回家…次女驚見3至親走了

    2026/04/28 05:30 記者劉婉君／台南報導
    台南左鎮二寮山區傳出母子3人陳屍住處，警方在通往死者住處的附近路口拉起封鎖線。（記者劉婉君攝）

    台南左鎮二寮山區傳出母子3人陳屍住處，警方在通往死者住處的附近路口拉起封鎖線。（記者劉婉君攝）

    台南市左鎮區二寮山區昨天傳出一名五十九歲媽媽與卅四歲兒子、四十歲女兒一同陳屍住處，現場留有藥物及遺書。住在外地的次女前一晚接到媽媽打電話交代她回家協助處理事情，昨天上午返家後發現三名親人已經天人永隔，傷心痛哭。

    母子三人居住在左鎮二寮山區，住家環境簡陋、沒有門，同住的還有年約七旬的親家公，四十歲女兒的丈夫於二〇一九年過世，其子則在外地工作。警、消昨天接獲報案抵達現場時，母子三人一同躺在屋內角落，已明顯身亡，一旁留有藥物及一份女兒所寫的遺書，現場還找到廿六萬元現金。據了解，同住的親家公當夜發現三人一同躺在角落，疑似身亡，但因住家地處深山偏僻，家中僅有三名死者的手機，而老翁不會使用手機，無法報案，直到昨天一早次女返家才發現。

    死者次女表示，媽媽前一晚打電話要她隔天上午回家一趟，有事情要她處理，沒想到卻發現三名家人均已死亡，還留下遺書，家中各種事務也都整理好了，似乎是做好了準備，發生這樣的事，已不知道如何因應，希望外界不要多打擾。

    三人疑積欠卡債、生活困頓，卻又留下廿六萬元讓家人處理身後相關事宜，警方初步排除外力介入，將報請檢察官相驗，從三人胃部殘留物進行毒物化驗，釐清死因。

    該母子三人平日以砍竹子為業，四十歲女兒的丈夫過世後，社會局曾關懷並協助連結相關資源，後續經濟狀況回穩，於同年結案。當地里長與區公所表示，該母子三人生活經濟狀況不佳，雖沒有低收入戶身分，但屬邊緣戶，區公所及里長曾通知前往領取物資，但三人可能因自尊心較強而拒絕，未曾聽過三人有欠債或被詐騙等情形。

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