恐怖醫毆妻傷子 還藐視保護令監控妻

新竹地院依成年人故意對兒童犯傷害罪、無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，將黃姓骨科醫師判刑合計一年二月。（資料照）

10歲兒未讓座 被打到骨折

新竹一名黃姓骨科醫師與妻兒到早餐店用餐，僅因十歲兒子未讓座，竟與妻子發生爭執，還更追出店外揮拳毆妻，兒子見狀保護媽媽，也遭黃男摔傷；妻子聲請取得保護令後，黃男還用AirTag持續定位監控妻子行蹤，新竹地院依成年人故意對兒童犯傷害罪、無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，將黃男判刑合計一年二月。

法官審理認為，黃男為具有相當智識經驗的成年人，竟當著未成年子女面前，徒手拉扯、揮擊妻子，並在孩子上前阻止之際傷害兒子，顯然自我控制能力不佳，後來又在妻子車上安裝定位追蹤器，嚴重影響妻子日常生活安全感及隱私，證明其藐視保護令所表彰的國家公權力。妻子也不願原諒黃男暴行，雙方未和解，依此判刑。

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判決指出，去年四月間黃男見妻子及兒子在早餐店用餐，上前與妻兒同桌，黃不滿兒子未讓座，與妻子起爭執，妻子起身與兒子離開早餐店，黃跟隨走至店外拉扯妻子衣領，推擠她跌落在地後又揮拳。

兒子上前阻止父親施暴，黃男將兒子身體拎起離地，鬆開手使兒子摔落地面，繼續上前攻擊妻子，致妻子多處受傷，兒子則受有左側肱骨遠端疑似碎片性骨折傷害。

偷裝定位器等罪 判一年多

事後妻子要求黃男搬出去，黃男為追蹤妻子行蹤，偷偷將Apple AirTag定位器裝在副駕駛座椅後方地毯下、車體結構凹槽處，監控掌握妻子行蹤；妻子向新竹地院聲請民事暫時保護令獲准後，黃男仍持續監控妻子行動及狀態，還進而竊錄妻子活動，後來妻子透過手機偵測到AirTag定位器，才知遭丈夫全天候定位跟監。二人事後已離婚。

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