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    律師游光德涉詐棄保潛逃 海釣船接應助偷渡 3嫌收押

    2026/04/16 05:30 記者鄭淑婷、劉禹慶／綜合報導
    涉嫌載運游光德偷渡的海釣船，被檢方查扣。（桃園地檢署提供）

    涉嫌載運游光德偷渡的海釣船，被檢方查扣。（桃園地檢署提供）

    徐巧芯大姑丈夫涉詐 游擔任辯護人

    涉入詐騙案的國民黨籍立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄，委任律師游光德擔任其辨護人，未料游光德除為詐團被告辯護，甚至自己成立詐騙集團擔任首腦及虛擬貨幣洗錢，落網獲二五〇萬元交保後，竟於今年三月廿二日蓄意剪斷電子手環偷渡出境。桃園地院向桃園地檢署告發游嫌棄保潛逃罪，檢方陸續拘提協助游嫌潛逃的男子陳冠志、郭富豐、吳重達，向法院聲押三人獲准。

    游光德棄保潛逃後，桃檢檢察長張春暉指派檢察官黃世維指揮台北、桃園警方及海巡署組成專案小組偵辦，查出陳男等人分工助游謀劃逃亡路線與接應事宜。

    破壞電子手環 至澎湖公海換船潛逃

    專案小組過濾三人行動軌跡查明，陳獲台幣七萬五千元報酬，負責租車及替游嫌鬆脫電子手環；吳獲十萬元報酬，仲介郭男協助偷渡；郭獲五十萬元報酬，三月廿二日晚間駕船載游至澎湖外海，游再搭上接應船潛逃。

    消息來源指出，游嫌當時乘坐郭駕駛的八人座雙引擎海釣船，從台南曾文溪出海口出發，沿西北方向行駛至澎湖海域，再循虎井、桶盤開到花嶼，最終在花嶼西公海與另一艘船會合，游搭上偷渡船後，郭將海釣船開回台南。

    專案小組查出陳男三人涉案，上月卅一日拘提陳到案，再陸續於四月八日、九日拘提郭、吳到案及查扣郭男的船隻，檢察官訊問後認定三人涉犯隱匿人犯等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

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