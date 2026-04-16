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    首頁 > 社會

    科技監控不等於保證防逃／遇訊號遮蔽恐延遲警示

    2026/04/16 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    近期接連發生律師游光德、中油前執行長徐漢破壞電子監控設備後脫逃事件。使電子監控「反應時間與追緝落差」問題浮上檯面，也引發檢察體系對現行機制效能的關注。（示意圖，資料照，檢方提供）

    近期接連發生律師游光德、中油前執行長徐漢破壞電子監控設備後脫逃事件。使電子監控「反應時間與追緝落差」問題浮上檯面，也引發檢察體系對現行機制效能的關注。（示意圖，資料照，檢方提供）

    短時間資訊空窗

    警報響 人已跑了

    近期接連發生律師游光德、中油前執行長徐漢破壞電子監控設備後脫逃事件，儘管科監系統可於異常發生後，短時間內啟動警示與通報機制，但仍出現受監控人於警報觸發前後迅速脫離監控範圍的情況，使電子監控「反應時間與追緝落差」問題浮上檯面，也引發檢察體系對現行機制效能的關注。

    高檢署指出，電子腳環設計並非追求「牢不可破」，而是在兼顧實務需求下提高破壞難度；若遭剪斷或破壞，系統將立即觸發告警，執法機關可即時掌握異常，並透過最後定位點迅速鎖定範圍，結合監視器影像及其他偵查手段追查，以提升查緝效率。

    檢鎖定最後定位

    努力提升查緝效率

    據了解，電子手環或腳環系統，以每分鐘回傳一次載具字串方式運作，系統會判讀是否出現「鋼索」、「光纖」等異常代碼，一旦判定疑似破壞，可於約1分鐘內觸發警報並通報監控中心。但警報成立仍仰賴訊息成功回傳至科技監控系統，若載具處於地下室、偏遠或訊號遮蔽環境，可能出現短暫延遲或中斷，系統雖會以「離線過久」作為替代判定並示警，但在資料未恢復前，仍可能產生短時間資訊空窗。

    現行流程上，監控中心在接獲異常後，會先聯繫受監控人確認是否為誤觸或設備問題，若無法聯繫，才會進一步通報法院或檢察署啟動追緝，使系統告警與院檢啟動之間存在人工確認時間差。

    此外，現行電子監控系統整合GPS、Wi-Fi及LTE三軌定位技術，即使在GPS訊號不佳情境，仍可透過其他網路回傳位置，每分鐘更新一次軌跡，但在極端環境下仍可能出現定位短暫缺失，使初期判斷需仰賴多重資料交叉比對。

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