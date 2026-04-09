餅罐藏4千萬海洛因運毒來台 台馬合作逮3人

毒販在薯粉餅罐內藏放海洛因。（記者邱俊福翻攝）

馬來西亞華人男子林俊彥、女子黃淑芬受跨國販毒集團指示，涉嫌以薯粉餅罐藏匿海洛因的方式，搭機闖關入境，並計畫隔天於交付毒品後迅速出境逃離；刑事警察局國際科接獲馬來西亞肅毒局情資後，去年底先後逮捕二人及出面取貨的我國男子邱奕嶂，共查扣黑市價格四千萬元、重達四公斤的海洛因。經移送檢方偵辦後，三人均經法院裁定羈押禁見，上月檢方已依運輸第一級毒品罪提起公訴。

檢警調查，卅一歲林男為馬國警方鎖定的販毒人士，跨國販毒集團分別以一趟十二萬元與八萬元酬勞，僱用林男及卅五歲黃女協助運毒入境，而卅九歲邱男則與桃園地區天道盟成員往來密切。去年十一月間，黃女依指示駕車前往馬來西亞吉隆坡一家餐廳旁停車場與林男碰面，林男交付藏毒的八罐薯粉餅罐。

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十二月三日，黃女以手提行李方式攜帶這八罐薯粉餅罐，搭機成功闖關入境，並投宿台北市一家旅社；林男則於隔日自馬來西亞搭機來台接應。期間，馬國警方在林男出境時未發現毒品，研判可能另以其他方式運毒，遂立即通報我方。

國際科獲報後對入境的林男展開監控，查知其投宿台北市士林區一家大飯店。當天黃女即將毒罐攜至該飯店，於大廳交付林男。林男隨即將薯粉餅罐內的海洛因取出分裝成四袋，並將含有毒品殘渣的薯粉餅空罐丟棄於飯店外的公用垃圾桶；二人並預定在毒品交付上游後，於深夜一同搭機出境。

此時埋伏警方見薯粉餅空罐遭棄置，研判毒品已轉手，立即將林、黃二人逮捕，並在林男房內查扣四公斤海洛因及手機、磅秤、錘子等贓證物。隨後警方再誘出駕車前來取貨的邱男，將三人帶回偵訊，依法移送士林地檢署偵辦。

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毒販在薯粉餅罐內藏放海洛因，並在飯店大廳交付毒品。（記者邱俊福翻攝）

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