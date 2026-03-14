刑法違憲修正 增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑比例

憲法法庭一一三年憲判字第二號判決指出，無期徒刑受刑人假釋遭撤銷一律執行廿年或廿五年的固定殘刑，不符比例原則、違反保障人身自由意旨，立法院會昨天三讀通過「刑法部分條文修正案」。（資料照）

立法院會昨天三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂無期徒刑、有期徒刑受刑人遭撤銷假釋後，其執行殘餘刑期長短的認定、最低應執行期間的計算、接續執行他刑的方法，及合併計算最低應執行期間等規定，以回應憲判認定現行條文違反比例原則與保障人身自由的意旨。

憲法法庭一一三年憲判字第二號判決指出，「刑法」規定無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行廿年或廿五年的固定殘刑，不符比例原則、違反保障人身自由意旨，相關規範部分違憲，判決宣示之日起屆滿兩年時失效。為此，行政院及司法院提出「刑法」及「刑法施行法」修正草案，送交立法院審議

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立法院會昨處理時，通過由國民黨團、民眾黨團及民進黨團共同提出的修正動議。三讀條文明定，無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑。如假釋期間有更犯之罪，併執行之。

三讀條文指出，應執行的原無期徒刑，除假釋期間更犯之罪經宣告為無期徒刑確定者外，其有悛悔實據者，在執行滿一定期間後，包括十年、十五年、廿五年，由監獄報請法務部，得再許假釋出獄。

三讀條文進一步規範，依其他法律規定撤銷假釋，或因假釋期間故意更犯罪而受未滿一年有期徒刑的宣告確定者，十年。若假釋期間故意更犯罪，受一年以上未滿五年有期徒刑的宣告確定者，十五年。若假釋期間故意更犯罪，受五年以上有期徒刑的宣告確定者，則是廿五年。

有期徒刑方面，三讀條文規定，有期徒刑經撤銷假釋，殘餘刑期十年以下者，於全部執行完畢後，再接續執行他刑，不適用「刑法」第七十九條之一第一項有關合併計算執行期間的規定。

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