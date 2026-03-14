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    首頁 > 社會

    利用幣竟交易所 洗錢1.5億 虛幣女神兄妹助詐團 求刑12年

    2026/03/14 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    被稱為「虛擬貨幣女神」的張于庭（左），涉與胞兄張瀚林（右）協助詐團洗錢，台北地檢署昨天起訴，對張氏兄妹求刑12年。（取自幣竟官網）

    被稱為「虛擬貨幣女神」的張于庭（左），涉與胞兄張瀚林（右）協助詐團洗錢，台北地檢署昨天起訴，對張氏兄妹求刑12年。（取自幣竟官網）

    被稱為「虛擬貨幣女神」的張于庭，涉與胞兄張瀚林、男子劉昱森，利用所經營「畢竟科技公司」成立的「幣竟虛擬貨幣交易所」，以此正規交易所掩護洗錢，協助詐欺集團處理一點二億元黑錢，洗錢總額則達一點五億元。台北地檢署昨天起訴集團執行長兼監察人張瀚林、營運長張于庭、實際負責人劉昱森、律師鄭鴻威等十人，對張氏兄妹重求刑十二年、劉昱森八年。

    張于庭等人 掩護詐團洗贓款

    檢警追查，金流源頭來自前端假投資詐騙，張瀚林兄妹與劉男等人利用交易所系統權限，與永碩投資、宏佳等詐騙App串聯，協助詐團處理贓款，詐團先把錢轉成虛擬貨幣，由共犯尤紹宇提供波場鏈（TRON）交易所區塊鏈幣（TRX），作為每筆交易手續費；二〇二三年七月至九月，其錢包共轉五萬五二四〇顆TRX供轉移不法所得。

    透過錢包製造斷點 干擾追查

    共犯胡崇賢等多人則調度USDT作為中轉，因胡男掌握多個錢包，短短數月完成多筆大額移轉。據統計，一條資金流在二〇二三年六至九月間就有十九筆移轉，總額達三七六萬七一八五顆USDT，移轉過程還透過錢包間交叉流動，製造多重金流斷點，干擾追查。

    檢方認為，張女等人運用專業技術與交易所資源協助隱匿犯罪所得，且多數被告否認犯行，依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪，建請法院從重量刑，並對張氏兄妹求刑十二年，劉男求刑八年，其餘被告各依分工及不法所得金額求處相應刑度。

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