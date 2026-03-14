搭北捷錢包被竊 不到半小時遭境外盜刷9萬

高姓女子本週三傍晚搭乘台北捷運文湖線返家，在萬芳醫院站下車後驚覺錢包不翼而飛，除現金一萬三千元與各式證件遺失外，八張信用卡更在短短二十分鐘內遭到連續盜刷，其中有九萬餘元盜刷成功；北市警文山一分局獲報後展開調查，因盜刷速度極快且地點顯示在沙烏地阿拉伯，警方不排除是有專業跨國竊盜集團在台北捷運出沒。

刷卡地顯示在沙烏地阿拉伯

警方調查，當時高姓女子從捷運南京復興站搭車，準備前往萬芳醫院站，約二十分鐘的車程中，她並未察覺有任何異樣，直到抵達萬芳醫院站準備出站返家時，伸手往包包一摸，才赫然發現錢包已不翼而飛。錢包內有一萬三千元現金，以及金融卡、身分證以及八張信用卡。

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令高女驚恐的是，她才剛發現遺失準備掛失，手機隨即接連跳出多則刷卡通知；她經向銀行查證，這八張信用卡在極短時間內於沙烏地阿拉伯遭到連續盜刷，盜刷速度快得驚人，顯示竊賊極可能在得手瞬間就開始著手盜刷，手法熟練。

銀行相關承辦人員表示，這應是最新信用卡盜刷手法，以往盜刷多是經由信用卡資料外洩或透過計算卡號，隨機在網路盜刷，此次應是有組織的不法集團，鎖定在捷運等人潮眾多的地點先進行皮夾盜竊，隨後直接透過從海外帶回的刷卡機進行實體過卡交易，不少銀行最近都有接獲這類盜刷案件。

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