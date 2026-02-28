一把火毀360輛汽機車 當鋪恐賠破千萬

台南市安南區一處流當車放置場大年初二晚間發生火警，被燒毀的典當車不乏名車。（資料照，民眾提供）

台南安南區流當車放置場於大年初二發生火災，燒毀三六〇輛汽機車。因該場地由數家當鋪共用，業者估計賠償總額恐破千萬元，在年節期間積極與被害者車主和解，但有部分未達共識，昨天向警方登記備查後，將提出民事訴訟。

數家當鋪共用放置場

急尋車主拚和解

台南市安南區培安路的半露天流當車倉庫，二月十八日晚間發生火災，台南市消防局的火災調查作業，目前還在進行，尚未有結果；但經清查，現場有一百六十多輛汽車與二百多台機車遭焚毀，這些車輛都是典當車，大量的毀損與典當借款問題，讓業者在春節期間忙到焦頭爛額，費力與客戶逐一協商，尋求補償方案以降低後續財務衝擊。

業者評估，由於保險上限的緣故，要「店家受損」才僅能獲保險理賠一百萬元，但這次大型火災是在停車場，目前業者還在跟停車場主接洽，查看是否有保險理賠，尤其對半毀損車輛，在修繕問題上，造成與部分車主難以達成和解共識。

有業者無奈稱，典當車有不少名車，甚至有超跑，有一名業者放了兩輛名車，每輛市價皆超過兩百萬元。儘管業者積極處理，目前仍有十多位車主尚未與當鋪業者接洽，也與一些其他車主未取得共識。依據當鋪法，業者面對典當物毀損，須先向主管機關的轄區警分局記錄備查，後續才能提出民事訴訟釐清責任比例。

當鋪公會表示，相關主管機關應藉此檢視流當品存放規範與現行保險機制，建立更完善的財產保障措施，以確保業者與客戶雙方權益。

