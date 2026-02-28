蘿莉控形成跨職業地下圈／看診變獵影 海量性影像藉特定社群交換

司法精神醫學會理事李俊宏指出，面對此類案件，首要釐清的是「為何持有」，有些人可能出於營利、交換影像或參與地下社群的目的，像本案的「海量」影像，常見於特定交換社群，甚至形成跨職業的地下圈子。（資料照示意圖）

一名羅姓婦產科醫師涉嫌利用看診之便，私存未成年病患私密影像，並長期持有、交換大量兒少性影像，檢警查扣近二ＴＢ資料，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，檢方建請從重量刑。司法精神醫學會理事李俊宏指出，面對此類案件，首要釐清的是「為何持有」，有些人可能出於營利、交換影像或參與地下社群的目的，像本案的「海量」影像，常見於特定交換社群，甚至形成跨職業的地下圈子，此部分主要以刑責處理，若涉及戀童傾向，則教化與治療難度較高。

遭起訴的羅姓醫師畢業於台大醫學系，曾於國泰及台大醫院受訓，二〇一九至二〇二三年任新竹國泰醫院婦產科病房主任。檢方查出，他在二〇一六至二〇一八年受訓期間涉利用看診取得未成年病患私密影像，並自二〇一〇年起加入多個與「蘿莉」、「幼女」等相關的網路群組，初估受害人數恐逾百人。

專家指若戀童 治療難度較高

李俊宏說，要釐清為何持有，影像內容是判斷關鍵，若多為尚未發育的兒童性影像，較可能涉及戀童傾向，需透過電子足跡分析其下載、購買或分享行為，才能釐清全貌。

對於再犯風險，李俊宏說，若屬戀童症，性衝動可能反覆被喚起，治療需結合壓力調適與刺激控制，但整體成效有限；若生活、工作環境易接觸兒少，風險控管更困難，因此現行制度多採分階段介入，包括刑責、監所治療及高風險者的強制治療。如果動機偏向營利，其實沒有治療空間，屬於一般犯罪，主要就是司法處罰處理。

私密檢查可要求護理員陪同

李俊宏也提到，現行醫療體系在醫學生時期就有輔導評估、導師制度等，進入臨床後，也明確規範私密檢查需有第三人在場，並強調知情同意與醫病溝通，理論上，這些機制可以大幅降低風險，但關鍵仍在落實執行。他也提醒民眾，對於非必要檢查應主動提問，私密檢查可要求護理人員陪同。

