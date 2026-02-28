２ＴＢ淫醫 懲戒後公告狼醫專區

一名羅姓婦科醫師持大量兒少性影像、病患私密照，遭收押偵辦後起訴。衛福部強調，待確認身分並由地方衛生局完成懲戒程序後，即公告於狼醫專區。（資料照）

一名羅姓婦科醫師持大量兒少性影像、病患私密照，遭收押偵辦後起訴。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，本案不會等最終判決才處理，而是採行政、司法雙軌並行，懲戒方式包含教育訓練、申誡、廢止執業執照，最重會廢止醫師證書。衛福部並強調，待確認身分並由地方衛生局完成懲戒程序後，即公告於狼醫專區。

衛福部去年八月起增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，方便民眾就醫前先避雷，揭露內容是二〇二三年後的相關定讞判決、地方政府的懲戒案資料、還有更名記錄等。

劉玉菁表示，未案被害人是未成年，依程序先由保護司向司法機關了解加害者全名，醫事司才能確認其執業登記的縣市，再發函請地方衛生局依醫師法規定執行懲戒程序。

羅男之前有在桃園一家醫療機構擔任婦產科醫師，桃園市衛生局主任秘書陳玉澤說，將針對醫療機構的病歷與影像管理、個資安全、員工倫理與內控機制，加強宣導與查核。桃市衛生局表示，由於案件進入司法程序，不便就個案內容評論或臆測。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心（家防中心）表示，目前並沒有相關通報紀錄，也呼籲家長們，若知悉兒少疑似遭拍攝或散佈私密影像而有相關服務需求，可撥打一一三或上班時間聯繫家防中心。

不少民眾關切狼醫新聞，有人在網路平台threads貼文「誰在桃園給這個淫魔看過的？未成年的？可以告吧」、「無法想像有給他看過的病人，心裡有多恐懼」，另有人鼓勵受害人勇敢提出集體訴訟。

