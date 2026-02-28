為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    當取簿手賺2千 代價判1年8月

    2026/02/28 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    過苗栗地院法官認為取簿手所為助長詐騙風氣，破壞社會信賴，依參與犯罪組織及三人以上共同詐欺取財兩罪，各判處有期徒刑一年兩個月，合併應執行一年八個月。（資料照）

    過苗栗地院法官認為取簿手所為助長詐騙風氣，破壞社會信賴，依參與犯罪組織及三人以上共同詐欺取財兩罪，各判處有期徒刑一年兩個月，合併應執行一年八個月。（資料照）

    苗栗縣一名工人因收入不穩定，加入詐騙集團擔任收取信用卡、金融帳戶、提款卡等的取簿手，該詐團是以假冒檢警及客服人員等手法詐財；男子被逮後，供稱只獲酬兩千元，願繳回不法所得。不過苗栗地院法官不認為被告值得同情，認為其所為助長詐騙風氣，破壞社會信賴，依參與犯罪組織及三人以上共同詐欺取財兩罪，各判處有期徒刑一年兩個月，合併應執行一年八個月。

    繳回不法所得 法官仍認為不值得同情

    判決書指出，該男自二〇二四年加入詐騙集團，該詐團假冒警察、檢察官或中華電信人員，以謊稱被害人涉詐欺罪需配合辦案威脅，一名被害人甚至被要求簽立「保密協議」，成功騙取該被害人的銀行存摺與提款卡。

    該男擔任詐團取簿手，依詐團指示至指定地點收取被害人的金融卡、信用卡或寄出的存摺、提款卡等，有被害人發現遭騙後報警，警方循線逮捕該男。落網男子供稱自己做工為生，因為收入不穩定才鋌而走險，他每次完成任務可獲得一千元報酬，已完成兩次，共獲酬兩千元。

    法官認為，該男正值青壯，具有勞動能力，不思循正當管道獲取利益，卻加入詐團行騙，以其犯兩罪各判刑一年二月，應執行一年八月。

    曾任法官的守諺法律事務所主持律師申惟中指出，此案原法定刑度為有期徒刑一年以上，認罪後因為符合減刑規定，最低可以判到有期徒刑六個月；目前因詐欺案屬於國家著重犯罪防制重點，法院在量刑上，取簿手或是車手若未與被害人和解，量刑多半落在與此案差不多範圍，需入監服刑，籲請國人求職、貸款或交友，可更加謹慎求證、避免淪為詐欺犯罪的共犯，甚至面臨牢獄之災。

