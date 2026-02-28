鐵片如砲彈擊破擋風玻璃 客運司機負傷護住全車

一輛客運昨天行經國道一號五股路段，遭鄰車輾壓射入的菸盒大鐵片打破擋風玻璃。（記者吳仁捷翻攝）

擦過駕駛頭部 險成血滴子

昨天二二八連假首日，國道一號高速公路五股段發生一輛行駛中的五二五〇號客運車，突遭高速襲來的鐵片射破擋風玻璃，鐵片擦過林姓駕駛頭部，雖造成林男頭部流血，但也驚險逃過死劫，他穩住車輛後靠邊停下，車上四十四名乘客全數安全。

貨車掉下 轎車輾過彈起

國道警方初步研判，客運鄰道的一輛轎車輾過鐵片，造成鐵片彈飛而起，再如砲彈般高速射穿遊覽車頭的前擋風玻璃，經檢視是一塊廢鐵材；警方正過濾監視器與行車紀錄器，將通知掉落鐵片的貨車及涉事轎車等兩車駕駛釐清並開罰。

44名乘客 連假首日驚魂

國道公路警察局第一大隊是在昨上午十一時卅八分獲報，國道一號高速公路北上卅公里的五股路段，有一輛五二五〇號客運車遭鐵片擊中擋風玻璃，駕駛頭部受傷，立即轉報一一九及交控中心緩撞車前往，警、消人員到場時，見駕駛頭部流血，救護員現場處理包紮後無大礙，盡責的駕駛堅守崗位，婉拒送醫。

警方調查，五十歲林男當時從桃園南崁上高速公路，欲前往台北，開至五股路段的中外車道，疑遭行駛於中內車道的一輛轎車輾壓到一塊鐵片，鐵片彈飛及高速穿透擋風玻璃掉落於腳踏板，鐵片射進車內的一瞬間，劃傷林姓駕駛額頭，林穩住車況後向警方報案。

國道掉落物 可罰一萬八

國道警方目前擴大調閱沿線監視器，正追查輾過鐵片的轎車及掉落鐵片惹禍的車輛。警方說，裝載的貨物掉落，依道路交通管理處罰條例第卅條第一項二款，最高處汽車駕駛人一萬八千元罰鍰，呼籲用路人開車上路前，相關物品應應嚴實覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。

一輛客運昨天行經國道一號五股路段，遭鄰車輾壓射入的菸盒大鐵片打破擋風玻璃，擦傷駕駛頭部，警方將追查掉落物源頭，對肇事駕駛開罰。（記者吳仁捷翻攝）

林姓駕駛頭部擦傷，仍奮力保全車上四十四名乘客安全，至於鐵片來源，國道警方全力追查中。（記者吳仁捷翻攝）

