學者：利用職務偷拍 應加重刑責

疑涉利用職務之便，偷拍女童或少女病患私密影像，並加入戀童癖群組分享影片的羅姓婦產科醫師，是一名台大醫學系畢業，曾在台大、國泰這類大醫院受訓的高社經專業人士。國立中正大學犯罪防治學系教授許華孚表示，數位性暴力案件頻傳，主因包含嫌犯對科技隱匿性的僥倖心理，以及身分優勢造成的道德標準降低；他強調，針對利用職務之便侵害未成年者的行為，司法機關與立法部門應考慮加重刑責，以符合比例原則，並強化嚇阻效果。

許華孚表示，超出常態的性犯罪往往與個人成長歷程中未被滿足的需求有關，這類心理問題不分社會階級，即使是具有高社會地位的醫師也可能發生，甚至可能因為工作壓力或挫折，產生心理學上的「移轉作用」，將壓抑的情緒透過偷拍等不法行為宣洩。

錯誤價值觀 成員互相強化

近年不少偷拍案中，嫌犯不只偷拍自用，更傾向於上傳至私密群組分享。許華孚分析，這反映出數位性暴力的四大關鍵因素，首先是嫌犯迷信科技能隱匿IP或身分，其次是在私密群組中，成員會互相強化錯誤價值觀，導致道德底線消失，並將行為合理化，再者如醫師等職業的身分優勢，讓嫌犯產生不容易被查緝的僥倖心理，最後是匿名的網路環境會讓道德標準下降，使行為人更加大膽。

網路匿名 讓道德標準下降

許華孚說，台灣雖已針對未成年私密影像的製作、持有與散布訂定數位性暴力相關特別立法，但仍有精進空間。他建議，若嫌犯涉及利用職務之便，或參與多人群組進行大規模散布，其惡性與對被害人的傷害遠高於一般持有案件，法規應依情節重大程度加重處罰，落實對兒少權益的保障。

許呼籲，醫師能治療他人身體，但不一定能處理自己的心理問題，社會各界除了強化法律防線，也應重視公職與醫療人員的心理諮商與輔導教育，從源頭防範權勢性侵與性暴力案件的發生。

