詐騙案明顯雙降 財損少近半

警政署全力打擊詐欺犯罪，根據打詐儀錶板統計，受理案件數與財損數，已不再呈現像過去那樣快速攀升，而是明顯雙降的情況，其中財損更減幅近五成。署長張榮興為激勵基層士氣及肯定刑事人員在打擊詐騙犯罪上的卓越表現，昨在春節前夕前往刑事警察局打氣，頒發「破案慰勉金」，並發給象徵平安吉祥的「新春紅包」，期許所有刑事幹員繼續守護社會正義。

刑事局表示，從前年八月打詐儀錶板開始，到去年十二月整體來看，前年八月至十二月與去年同期比較，詐欺案件數由九萬三三七九件下降至七萬九三一件，減幅約百分之廿四，財損數則由六二九億二四二四萬餘元，下降至三二七億六八二八萬餘元，減幅約百分之四十七點九，顯示案件量與民眾財損危害，均有顯著改善。

網購詐騙最常見

投資詐騙最傷財

經分析，去年最常見的詐騙手法，以「網路購物詐騙」居首，主要是歹徒假冒賣家或釣魚網站誘騙民眾下單卻不出貨，其次是「假投資詐騙」，用高報酬、穩賺不賠話術吸引加入群組，再誘導匯款或買虛擬貨幣；倘若從財損來看，造成最大傷害的是「假投資詐騙」與「假交友投資詐騙」，這兩類合計就占了將近七成的總財損，這類型的詐騙不是一次就結束，而是長期經營關係、反覆誘導加碼，讓被害人在不知不覺中投入大量資金。

刑事局提醒，民眾看到任何涉及金錢、帳戶、投資或要求私下操作的訊息，都應先停下來查證，避免落入這些看似合理、實際上卻是高度風險的詐騙手法。

張榮興表示，詐欺案件有明顯下滑趨勢，歸功所有第一線員警的努力，而這份破案慰勉金正是對刑事人員專業技術與守護公義的高度肯定。

此外，行政院趕在春節前夕核定修正「警察人員警勤加給表」，全面增列本島各縣市警察局勤務繁重加成，並調高全國刑事加成及六都勤務繁重加成，就是要讓大家在過年期間感受到國家最實質的慰勉與回饋。

