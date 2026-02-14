「免開刀、升2罩杯」豐胸魔法師有詐

一名女子在IG上看到一頁式豐胸廣告，差點遭詐騙集團恐嚇強銷4萬元豐胸食品。警三分局安中派出所及時介入，揭發騙局並成功阻詐。（民眾提供）

愛美民眾當心，豐胸廣告也暗藏詐騙陷阱！住在台南市的一名女子從IG上看到保健食品豐胸廣告，強調「不用動刀，就能升級兩罩杯」，她被廣告吸引，加入暱稱「豐胸魔法師」及「雪柔」的LINE，所幸對方一再強調療效的神奇性，讓她產生疑慮，向警方諮詢後，台南市警三分局安中派出所員警火速攔阻，才免遭詐騙四萬元。

警方指出，詐騙集團看準女性追求完美體態的心理，投放來路不明的豐胸產品資訊。該名女子上個月滑IG時，點擊主打神奇效果的一頁式豐胸廣告，還不曉得是詐騙，隨後加了歹徒的LINE與暱稱為「豐胸魔法師」及「雪柔」的不明人士聯繫，對方不斷誇大產品療效，強力推銷要價四萬元的豐胸食品，誘使她掏錢。

這類一頁式豐胸廣告缺乏明確商家資訊與產品成分，對方推銷吃豐胸食品可以連升級兩罩杯，該名女子幾經思考後，對產品真實性存疑，當她猶豫並試圖拒絕購買產品時，對方見詐騙手法將被識破，竟惱羞成怒，以準備向院、檢提告為由，恐嚇威逼必須交易。女子心生不安，前天晚間前往三分局安中派出所求助，員警詳細說明此為詐騙集團慣用伎倆，女子確認遇到詐團後，立刻封鎖對方。

警方呼籲，民眾在網路瀏覽看到一頁式廣告，務必提高警覺。對誇大效果、要求私下匯款或以恐嚇逼迫付款的行徑，應立即停、看、聽，並多方查證；遇可疑情況切勿驚慌匯款，可撥打一六五反詐騙專線或向轄區警方諮詢。

