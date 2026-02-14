替代役男台64線遭丟包輾死 司機林宇浚 遺棄致死罪起訴

替代役男在台64線遭丟包輾死，新北地檢署昨依遺棄致死罪起訴多元計程車司機林宇浚。（資料照）

擁有國立政治大學新聞系、企管系雙學士的温姓替代役男，上月廿五日搭乘多元計程車行經台六四線快速道路時，被司機林宇浚丟包後，遭四輛轎車輾過慘死；新北地檢署昨依遺棄致死罪起訴林宇浚；開車輾過温男的四名駕駛人另涉過失致死罪嫌，檢方另案偵辦中。

檢方：見臥倒道路無力自救仍離去

檢方起訴的關鍵在於，死者倒臥在車道上，林男竟不理會逕自離去。檢方認定，林男依契約或法令，對「無自救力者」的温男，負有保護義務，卻命他於快速道路下車，見温倒臥於道路後即駕車離去，因此依有義務者遺棄致死罪嫌起訴。

對於當初兩造之間的互動情況等案情細節，新北檢方表示，因本案適用國民法官法審理，為了避免預斷，不便說明。不過依書類顯示，檢方並未認定林宇浚有強拖被害者下車情形。

廿五歲温男去年十月於鐵路警察局服替代役，案發當日到台北市文山區興隆路二段訪友後，透過Bolt叫車平台叫車。

另4名駕駛人涉過失致死 另案偵辦

檢方調查，林男於凌晨二時七分承接訂單後，開車載温返回溫的板橋住處，途經中和台六四線往板橋匝道時，温男突倒臥於後座，竟於凌晨二時十九分，在台六四線西向廿七．五公里處（往板橋方向）道路線與隔音牆處停下，打開駕駛座車門，命温下車，見温下車倒臥在車尾道路上，即駕車離去；凌晨二時廿二分至卅一分，倒臥在快速道路上的温男，連遭四輛汽車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死。

