    首頁 > 社會

    役男遭丟包慘死 確認雙方無爭執／關鍵8秒牽動司機刑責

    2026/02/14 05:30 記者鄭景議／台北報導
    國立政治大學雙學士畢業的二十五歲温姓替代役男，上月二十五日凌晨搭乘多元計程車行經台六四線時，被司機林宇浚丟包在快速道路上，隨後慘遭四輛轎車輾過死亡，事件引發社會矚目，死者家屬更是難以接受。檢警追查全案，訪談事發前後經過的汽、機車駕駛及勘驗行車紀錄器，查出有開車經過的駕駛人錄到温男確實倒臥在車道的畫面。

    而另一個案情點是，林男怒斥温男下車，到温下車林開走，總共僅八秒鐘，此部分到底是林供稱的温男自己下車，或林男打開後車門把林拉下車，也是事關温男死亡真相的關鍵瞬間。

    據了解，事發車輛的行車紀錄器音檔顯示，兩人在前十分鐘原本互動平靜，但最後二分鐘，傳出踢車門及椅背的「叩、叩、叩」聲音，林男開口制止，隨後怒罵髒話，並停車要求温男立即下車，溫男均未回應，八秒鐘後，林男的車即揚長而去，温男不久就被四車輾過。檢警分析音檔發現，現場有三聲開關門聲，研判林男當時也有下車，此部分若延伸，可推論林有可能快速打開後車門後，温即下車（自行或被拉下）。

    丟包瞬間還沒找到畫面

    由於事發路段無監視器，檢警只能透過案發點前後路段的監視器，推測當時可能經過現場的轎車。專案小組案發後查訪三名證人，包含一名在事發前一分鐘路過的重機騎士及一名對向駕駛，均表示未目擊當時情況；另一名駕駛的車上錄到温男倒臥內車道，已被第一輛汽車輾過的畫面，但也沒錄到丟包瞬間的畫面。

    檢警有採集温男的內臟組織與血液帶回化驗，以釐清温男事發前是否有藥物或酒精反應，鑑驗結果有待揭曉；因本案重點在於林男是否涉犯遺棄致死罪，因此檢方先行偵結起訴此案。

