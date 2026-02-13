為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    8旬婦悶死癱瘓50年兒 賴總統特赦 林劉龍子免入監

    2026/02/13 05:30 記者蘇永耀、王定傳、張文川／台北報導
    總統賴清德批示同意特赦82歲老婦林劉龍子，免除發監執行。（資料照）

    總統賴清德批示同意特赦82歲老婦林劉龍子，免除發監執行。（資料照）

    長期照顧重擔下悲劇 情堪憫恕

    總統賴清德昨依據憲法第四十條及赦免法第三條規定，批示同意特赦八十二歲婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府說，總統審酌法律要件與犯罪動機整體情狀後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」特赦方式，回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

    免刑不免罪 人道補位司法困境

    總統府發言人郭雅慧說明，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；赦免法主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰必要。法務部昨天下午將特赦證明書送達台北地檢署，執行科主任檢察官梁光宗亦火速送達受赦免人簽收。

    住在台北市松山區的林劉龍子，照料重度小兒麻痺的么兒逾五十年，二〇二三年間自身確診染疫，心力交瘁下擔心自己年事已高，若過世將無人照料么兒，將愛兒悶死。郭雅慧說，她是在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。

    台北地院兩度減刑後，輕判被告二年六月徒刑，因未達刑期二年以下，不能給予緩刑，全案撤回上訴後定讞。但一審判決書特地提到，本案源於極其特殊而複雜的動機，且難以再犯，不論從應報、一般預防、特別預防的刑罰目的而言，都沒有執行宣告刑的必要，建請總統予以特赦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播