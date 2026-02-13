8旬婦悶死癱瘓50年兒 賴總統特赦 林劉龍子免入監

總統賴清德批示同意特赦82歲老婦林劉龍子，免除發監執行。（資料照）

長期照顧重擔下悲劇 情堪憫恕

總統賴清德昨依據憲法第四十條及赦免法第三條規定，批示同意特赦八十二歲婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府說，總統審酌法律要件與犯罪動機整體情狀後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」特赦方式，回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

免刑不免罪 人道補位司法困境

總統府發言人郭雅慧說明，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；赦免法主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰必要。法務部昨天下午將特赦證明書送達台北地檢署，執行科主任檢察官梁光宗亦火速送達受赦免人簽收。

住在台北市松山區的林劉龍子，照料重度小兒麻痺的么兒逾五十年，二〇二三年間自身確診染疫，心力交瘁下擔心自己年事已高，若過世將無人照料么兒，將愛兒悶死。郭雅慧說，她是在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。

台北地院兩度減刑後，輕判被告二年六月徒刑，因未達刑期二年以下，不能給予緩刑，全案撤回上訴後定讞。但一審判決書特地提到，本案源於極其特殊而複雜的動機，且難以再犯，不論從應報、一般預防、特別預防的刑罰目的而言，都沒有執行宣告刑的必要，建請總統予以特赦。

