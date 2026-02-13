嘉縣大埔鄉長吳明勳3兄弟 涉貪千萬起訴

嘉義縣大埔鄉長吳明勳涉貪被起訴。（資料照）

藉工程標案圖利索賄、公務車私用

無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勳與胞兄吳宗霖、胞弟吳倚豪，自二〇二〇年起藉由鄉公所發包「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案」、「公所辦公廳舍改建」等各項工程，涉嫌貪污治罪條例圖利、要求廠商賄賂及詐欺取財等，吳明勳另涉公務車私用申領油料費，三兄弟不法獲利一一一三餘萬元。嘉義地檢署偵查終結，昨起訴吳明勳三兄弟、公所觀光課侯姓課長與張姓工程顧問公司負責人等九人。

檢方去年十月搜索吳明勳（五十一歲）等九人住處及辦公室，傳喚九人到案，訊後吳明勳、張男聲押禁見獲准，案經起訴，昨移審嘉義地院，檢方建請法院續押二人。嘉義地院羈押庭審理後裁定張男十五萬交保，並限制住居、限制出境出海，吳明勳續押。吳宗霖（五十四歲）因涉及另案，目前人潛逃遭通緝。

請繼續往下閱讀...

吳倚豪（四十九歲）昨回應說，檢方指控皆非事實，相信司法會還三兄弟清白。

起訴指出，大埔鄉公所辦理「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案」，吳明勳與侯姓課長指示「白手套」張男向得標廠商要求提供伴手禮費用缺口約一百萬元賄賂，張男取得一百萬元後卻中飽私囊。吳明勳另涉嫌公務車私用，詐得油料費四九六七元。

吳宗霖為前大埔鄉代會主席，在大埔鄉公所辦理辦公廳舍拆除重建標案時，佯稱可讓工程順利履約不被刁難，向廠商索求六百萬元，最後詐得二七〇萬元；吳宗霖又以同樣手法，利用「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案」向廠商要求一〇八〇萬元，最後詐得七二〇萬元。

吳倚豪為大埔鄉和平村社區發展協會理事長，卻未迴避利益衝突，承攬大埔鄉公所的社區相關業務，吳明勳更指示公所員工向該協會及吳倚豪名下生技公司採購商品作伴手禮，兩人涉犯貪污治罪條例圖利罪，案發後，吳倚豪已繳回不法利益共廿二萬餘元。

張男等多名廠商業者則分別違反政府採購法借牌投標、商業會計法不實登載會計憑證等罪嫌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法