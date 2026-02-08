逃中國4年 詐騙逃犯桃機落網

花蓮自強外役監現年廿九歲受刑人康育豪，逃亡四年後的本月五日晚間，從中國搭機回台在桃園機場落網。（資料照）

花蓮自強外役監現年廿九歲受刑人康育豪，二〇二二年三月趁返家期間脫逃，並在逃亡期間犯案，逃亡四年後的本月五日晚間，他從中國搭機回台，從桃園國際機場入境時被發現有四條通緝，將他逮捕移送桃園地檢署，桃檢已將康男發送桃園監獄執行。

康男於二〇一五年至二〇一九年間，九度犯罪被判刑定讞，其中八件是加重詐欺罪、一件是傷害罪，詐欺罪都是擔任「假檢警」詐欺集團車手，足跡騙及桃園、台南、高雄，分別被依冒用公務員名義加重詐欺取財罪，各判處十一月至六年不等徒刑確定。

康男另於二〇一六年間隨同友人約出情敵談判，與同夥持棒棍圍毆對方及持西瓜刀砍殺對方，此部分獲判十月徒刑確定；他所犯之罪二〇二〇年三月經合併應執行十二年八月確定。二〇二二年間從外役監逃亡後，逃亡期間還夥同友人在桃園幫派「黑人家族」郭姓男子住處外埋伏，對郭連砍十多刀重傷後逃逸，隨後潛逃中國。

「黑人家族」老大郭信一於二〇二三年一月二日倒垃圾時，遭當街槍殺身亡，當時一度傳出是康育豪所為，因為之前發生博弈糾紛衍生的砍殺案，與黑人家族結仇，不過警方事後根據監視器畫面比對槍手與康的身形、外貌特徵，研判做案者另有其人。

未成年就加入假檢警詐團

檢警指出，康男未滿十八歲時就加入成為詐團成員，詐欺等犯行於二〇一六年起訴，二〇一九年定讞；入監服刑期間，新北檢警查出他另涉私自拘禁被害人犯行，再將他起訴。

