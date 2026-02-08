竹科主管遇行人地獄慘死 取消綠燈早開 也遭質疑

本月四日程男外出晨運，穿越竹北市的斑馬線時，遭左轉車撞上身亡。（讀者提供）

任職竹科某高科技公司主管的程姓男子，本月四日外出晨運，正在穿越新竹縣竹北市莊敬三路時，不幸被左轉車輛撞擊，殞命在行人穿越道線上，警方依過失致死罪將肇事者移送法辦。除了「行人地獄」問題再現令人深惡痛絕，家屬還發現該路口交通疏導機制有問題，認為也是程男遇劫的重大原因之一

人車同步啟動 斑馬線險象環生

程男的兩名女兒表示，新竹縣竹北市勝利七、八街原是雙向車道，為紓解東、西向交通壅塞，縣府先從國道東側、莊敬北路以西路段改為配對單行道，去年底再擴大配對單行道到自強北路路段。然而單行道擴大後，原從莊敬北到自強北間的交叉路口行穿線早開綠燈卻被取消；家屬質疑，早開綠燈被取消後，行人與車輛變成同步上路，路人行走斑馬線的危險性升高，研判成為其父遇劫的一項因素。

竹縣府：會納道安會報討論

縣府交通處表示，對於家屬所提觀察和建議，會在相關單位現場會勘時納入重點釐清事項，並調閱事故肇事統計分析、現況車流量調查等，通盤檢討交通設施與道路設計的安全性，識別潛在危險因素進而提出改善建議，改善方式也會納入縣府道安會報討論和列管。

縣警局交通隊表示，將建議交通處，就勝利七街、八街從莊敬北路到自強北路間的各個路口，全線恢復行穿綠燈早開的機制來保護行人。

程家小女兒也說，由於配對單行道上路後，區間的每個路口號誌都是同步連動，汽機車駕駛為「搶綠燈」，車速只會快，不會慢，想要左、右轉的車輛同樣如此。以前有行穿綠燈早開五秒，駕駛人都未必會禮讓行人了，現在這關鍵五秒被取消，駕駛為了避開紅燈，更不禮讓行人。

程先生大女兒還說，人行道近路口處的交控號誌設施有擋住行人，影響車道駕駛人的視線問題，研判也是平添行人穿越馬路的風險之一，建議路口類似設施或電箱，相關單位都應全面性的檢討位置。

遭左轉車撞死 招魂未見車減速

她也點出其父意外身亡後，返回現場招魂，很多用路人都看到了，但依舊不見減速，行人地獄的惡名，除了相關單位要努力，國人用路觀念是否也該大家一起加加油？

不幸事故發生在四日清晨，程太太說，其先生十年來保有一早帶著愛犬在事發行道散步，運動後才上班的習慣。從警方初步調查獲知，事發當下他沿著勝利七街一段向東，綠燈時走在斑馬線上準備穿過莊敬三路，沒想到卻被開車左轉的王姓婦人給撞上，當場失去性命。

