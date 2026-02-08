家屬發起奠祭行人地獄 喚起反思

本月四日程男外出晨運，穿越竹北市的斑馬線時，遭左轉車撞上身亡；妻女發起用鮮花、留言板祭奠「行人地獄」的交通安全活動，陸續有人到場表達悼念和反思。（記者黃美珠攝）

竹科一家高科技公司程姓主管，本月四日外出晨運過馬路時，被左轉車撞死在行人穿越道線上，程男的妻女難以接受理應保護行人的斑馬線，卻成為摯愛魂斷所在，昨天在事發路口放置留言板和花束祭奠這個「行人地獄」，號召大家一起來悼念也反省，希望喚起各界對交通安全的重視。

一名手持鮮花而來的程先生故友，神情肅穆不發一語簡單寫下一句悼念，滿滿的不捨與哀思。另名程先生同事說，人的生命真的很脆弱，前幾天才在公司看到他，沒想到故人已去。附近社區媽媽趁著帶孩子看診，無畏清早冷風，緊牽著幼子小心穿越馬路來到現場，跟孩子述說這個悲傷的生命故事，提醒孩子走路要當心來車。

程妻表示，斑馬線是保護行人的，卻萬沒料到斑馬線竟是奪走她們母女最愛的地方，完全顛覆對斑馬線的信任。

希望爸爸的無辜犧牲能有價值

程家姊妹說，爸爸不幸走了的這件事，勾起以前每次從國外返台，看到路上「有車族」橫衝直撞對「步行族」安全漠視，走路上街猶如是種自殺行徑的可怕感受，決定發起前述悼念和反思，希望悲劇能不要再重演，讓爸爸的無辜犧牲能有價值。

竹北警方初步調查發現，事發前，程先生原本沿著新竹縣竹北市勝利七街一段的豆子埔溪畔散步運動，綠燈亮起後，他走行人穿越道要通過路口，遭開車載孩子趕上課的王姓婦人左轉碰撞，程男當場受創倒地後失去生命徵象，王婦酒測值零，確切肇事原因正由檢警進一步調查。

