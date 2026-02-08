為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男警未開罰還跟她進旅館 停職起訴

    2026/02/08 05:30 記者王捷／台南報導

    台南市第二警分局黃姓警員，因縱放廖姓酒駕男的石姓女友，未開酒駕連坐罰，還跟進旅館五小時，警紀調查曾質問黃員與石女是否有「不當關係」？黃員只承認借廁所，避開對價關係，但仍被台南地檢署起訴圖利，黃員也被警察局停職處分。

    警堅稱只去借廁、聊天

    黃員去年六月廿二日凌晨二時許在台南中西區執行擴大臨檢，查獲廖男騎機車載石女，廖男酒測值〇．四九。依規定，同車乘客如不符特定例外，就應該以連坐法處罰六千元。但石女未被開單告發，離開派出所返旅館後，在旅館門口再度遇到下班的黃員，兩人聊天後竟在同日清晨五時許進入石女房間，逗留五小時後黃員才離去。

    廖男不甘心自己被取締，黃員還到旅館找女友，廖男拿出黃員進出旅館的畫面、石女的錄音向警方檢舉，錄音中黃員稱，本來應該給石女開罰單，但沒有開。

    分局內部調查時質疑「黃員去石女房間到底做什麼？」但無論如何輪番訊問，黃員都堅稱是去廁所、聊天，避開「對價關係」，僅坦承借廁所與聊天，不過光是未對石女開出罰單，就涉及圖利罪。

    檢方另指，黃員同日用手機拍下廖男身分證與酒測紀錄，傳給家庭群組及友人張女，又翻拍偵查報告傳送張女瀏覽，依圖利、違法利用個資及洩密等罪嫌將他起訴。

