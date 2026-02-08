為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    亂提供帳戶 最重可判3年罰百萬

    2026/02/08 05:30 記者張瑞楨、陳冠備／彰化報導
    李女從網路社群發現，出租蝦皮帳號有錢領，殊不知官司也隨之而來。（台中地檢署提供）

    時有網路購物平台賣家，把網拍帳戶連同綁定的銀行帳戶轉售或出租他人，洗錢防制法對此已有規範，沒有正當理由，或不符合一般商業、金融交易習慣，也不是基於親友間信賴關係的出租、提供帳戶，設有刑事處罰與行政處分，刑事部分可處三年以下徒刑、拘役或科或併科一〇〇萬元以下罰金；行政罰由警方開立告誡書，且當事人的所有銀行帳戶，五年告誡期間會受到諸多使用限制或關閉。

    洗錢防制法於二〇二四年修正後，第廿二條第二項的告誡書（修法前第十五之二條），法律效果相當重，收到告誡書的人，全部的金融銀行帳戶、虛擬貨幣帳戶與第三方支付帳戶（例如網拍綁定的銀行帳戶），會被暫停或限制功能，例如每日轉帳限制一萬元內，禁用網路銀行，臨櫃交易加強身分查核，情節嚴重的話，帳戶會被逕行關閉。

    就有一位收到告誡書的女士抱怨，銀行帳戶「變得很難用」，轉帳限制每日最多只有一萬元，她繳費得跑銀行領現金，真的很不方便。

    警方也提醒民眾，如此嚴重的法律效果，千萬不要心存僥倖，不要相信出租帳戶、美化金流、公司稅務調整、代辦貸款等詐騙話術，而把銀行帳戶交給他人。

