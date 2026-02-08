為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蝦皮帳戶月收租2千 淪洗錢共犯判拘

    2026/02/08 05:30 記者陳冠備、張瑞楨／彰化報導
    李女從網路社群發現，出租蝦皮帳號有錢領，殊不知官司也隨之而來。（台中地檢署提供）

    部分電商平台常見隱藏身分的中國賣家，彰化縣廿三歲李姓女子，把自己的蝦皮購物網站帳戶，以每月二千元租給「菁鼎選公司」，再由這家公司轉租給中國賣家，大肆將仿冒商品傾銷台灣，獲利則以虛擬貨幣等方式轉給中國賣家；彰化地院依洗錢防制法的「無正當理由收受對價提供帳號罪」將李女判處拘役卅日。

    菁鼎選收集近千台灣帳戶轉租

    此案源於台中地檢署去年起訴涉嫌違反洗錢防制法等罪的「菁鼎選公司」負責人謝匯吾等十二人，查出該公司利用九六四個蝦皮帳戶，由各地檢署陸續起訴帳戶申請人，李女是其中之一。

    至於台中地院審理中的「菁鼎選公司」案，中檢起訴指控謝男等十二人，以每月一千兩百元至兩千元台幣大量承租蝦皮帳戶，再以每月人民幣一千一百元至兩千元（台幣五千至九千多元）轉租中國賣家，將仿冒品傾銷台灣，這家公司的轉租金收益達新台幣三三八一萬元，中國電商賣家取得的貨款更逾新台幣四億元。

    裝台灣賣家 傾銷中國仿冒品

    彰化地檢署起訴李女時強調，向購物網站申請帳戶無門檻或資格限制，一般賣家或個人都能申請，若不是要隱匿掩飾特定犯罪所得，實無必要付錢取得帳戶，出租帳戶的人顯有收受對價提供帳號（帳戶）犯罪意圖。

    判決指出，李女二〇二四年三月見到「菁鼎選公司」租帳戶廣告，把自己的蝦皮帳密，連同申請帳戶當時綁定的銀行帳戶，以每月二千元租給「菁鼎選公司」，這家公司再轉租給中國賣家，所得貨款先匯李女綁定的銀行帳戶，再由李女轉帳到「菁鼎選公司」指定帳戶，最終由該公司以現金、虛擬貨幣等方式轉交中國賣家，李女共收取二個月租金，獲利四千元。

    彰院認為，李女貪圖租金、提供他人使用蝦皮帳戶，紊亂金融秩序，判處拘役卅日，犯罪所得四千元沒收，可上訴。

