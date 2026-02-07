為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    共諜剋星陳舒怡 揪辦退役中將

    2026/02/07 05:30 記者王定傳／台北報導
    高檢署檢察官陳舒怡，派升花蓮地檢署檢察長。（資料照）

    高檢署檢察官陳舒怡，派升花蓮地檢署檢察長。（資料照）

    司法官學院四十期結業的陳舒怡，在台北地檢署擔任檢察官時，就偵辦過多起矚目案件，包含獄政史上涉案層級最高最廣的典獄長蘇清俊等人受賄貪瀆案、前陸委會副主委張顯耀洩密等案，因表現優異，派升主任檢察官。

    擔任北檢黑金組主任期間，陳舒怡帶領檢察官偵辦康友公司證券詐欺掏空二〇一億元案、禾馨醫療集團詐領保險案、台北市議員林穎孟詐領助理費案、台北市前勞動局長陳信瑜洩露勞檢資料案、營建署組長張之明收賄逾七五〇〇萬元貪污案等。

    調升高檢署後，陳舒怡加入國安小組，偵辦多起共諜案，阻止中共對我國軍方及政府機構的滲透，包含偵辦並蒞庭國安案件層級最高退役中將高安國、台灣軍政府發言人侯紹康等人共諜案、民進黨工黃取榮共諜等案。

    曾任職高檢國安小組

    她並擔任高檢署國安小組執行秘書，負責辦理重大國家安全及社會秩序案件行政業務，為檢察、軍事、調查、警察、海巡等國安團隊之間的檢察機關聯繫窗口，完善跨機關合作機制，強化檢察與國安機關間的業務聯繫。

    不僅如此，去年十二月，妨害兵役通緝犯張文犯下隨機殺人案後，高檢署為防範模仿效應擴散，成立「督導應變小組」，陳舒怡也臨危受命擔任執行秘書，負責統籌全國檢察機關相關案件督導、協調與通報事宜，確保各地檢署即時掌握情資、迅速應變。

