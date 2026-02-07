為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新兵打靶炸掉左臉 檢：個人因素 軍方無疏失

    2026/02/07 05:30 記者許國楨／台中報導
    中檢昨天針對邵姓新兵打靶造成嚴重傷勢案偵查終結，認定軍方無疏失。（資料照）

    中檢昨天針對邵姓新兵打靶造成嚴重傷勢案偵查終結，認定軍方無疏失。（資料照）

    陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅，去年九月在成功嶺進行T九一步槍射擊訓練時，邵姓新兵在立射階段即將完成射擊之際，突然發生子彈近距離擊中臉部，造成左臉嚴重粉碎性傷勢，一度命危；台中地檢署歷經數月調查，認定全案為個人因素造成，軍方作業無疏失，依此偵結。

    檢方檢視錄影設備，以及查扣涉案步槍等物送交鑑定，結果顯示，該步槍外觀與機械結構正常，無膛炸，槍枝僅有邵男DNA。

    此外，現場依規定配置安全軍官警戒；邵男於立射階段尚餘最後一發子彈時即先行收槍，隨後在持槍姿勢中突然擊發子彈造成左臉重創；邵男過往射擊訓練，曾出現完成射擊後未即時關閉槍枝保險的操作習慣。

    檢方綜合多方調查後認為，無法排除個人操作不慎，導致事故發生，本案無人須負刑事責任。

    散布傷勢照侵隱私 12人起訴

    另事發後，邵男傷勢照片在臉書等平台被大量轉傳，影像涉及毀容與醫療隱私，中檢追查出有兩名軍人、一名警察、一名臉書社團女版主及八名民眾散布，昨一併依違反個人資料保護法「非法利用個人資料」罪嫌，將十二人起訴，其中對女版主求刑一年最重。

